Радий Хабиров сообщил об атаке БПЛА на «Газпром нефтехим Салават»

«Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие.

Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», – написал глава региона в соцсетях.

Подробности инцидента Радий Хабиров пообещал опубликовать позже.