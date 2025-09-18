Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Радий Хабиров сообщил об атаке БПЛА на «Газпром нефтехим Салават»

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 18 сентября, сообщил о террористической атаке беспилотниками на предприятие «Газпром нефтехим Салават».

«Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие.

Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», – написал глава региона в соцсетях.

Подробности инцидента Радий Хабиров пообещал опубликовать позже.

