В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 15 сентября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 60,03 рубля за литр (+0,06 рубля за неделю);

– АИ-92 – 57,66 рубля за литр (+0,06 рубля);

– АИ-95 – 62,21 рубля за литр (+0,07 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,5 рубля за литр (+0,04 рубля);

– дизельное топливо – 68,95 рубля за литр (+0,06 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (60,8 рубля за литр) и по России (62,89 рубля за литр).