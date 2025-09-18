Экс-бухгалтер ХК «Салават Юлаев» получила 4,5 года тюрьмы

Как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, подсудимая в период с июля 2022 по февраль 2023 года вносила в кассовую книгу организации и в программу «1С: Бухгалтерия» недостоверные сведения, а деньги присваивала. Так она похитила более пяти млн рублей.

Кроме того, она убедила коллег и знакомых инвестировать в некую высокодоходную коммерческую деятельность, но вернула только часть обещанных денег, похитив еще более семи млн рублей.

Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в 450 тыс. рублей и отбыванием наказания в колонии общего режима.

В счет возмещения материального ущерба с осужденной взысканы денежные средства в пользу потерпевших более девяти млн. рублей.