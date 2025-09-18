45-летний уфимец скончался после падения в траншею

Следком Башкортостана устанавливает обстоятельства гибели мужчины в уфимском Инорсе.
По предварительным данным, вчера, 17 сентября 2025 года, 45-летний мужчина упал в траншею на месте проведения работ по замене труб и скончался.
Инцидент попал на видео, которое публикуют местные паблики: мужчина проходил мимо, зацепился рукой за ограждение и вместе с ним провалился в яму. Ограждение явно не было никак закреплено.
Следственным отделом по Калининскому району города Уфы проводится доследственная проверка.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины и условия произошедшего.
