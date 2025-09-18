Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

45-летний уфимец скончался после падения в траншею

Следком Башкортостана устанавливает обстоятельства гибели мужчины в уфимском Инорсе.

Фото: СУ СК РФ по РБ

По предварительным данным, вчера, 17 сентября 2025 года, 45-летний мужчина упал в траншею на месте проведения работ по замене труб и скончался.

Инцидент попал на видео, которое публикуют местные паблики: мужчина проходил мимо, зацепился рукой за ограждение и вместе с ним провалился в яму. Ограждение явно не было никак закреплено.

Следственным отделом по Калининскому району города Уфы проводится доследственная проверка.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины и условия произошедшего.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: