В Башкортостане уровень зарплатного неравенства ниже среднего по России

В исследовании сравнивались средние зарплаты 20% наименее оплачиваемых и 20% наиболее оплачиваемых работников.

В среднем по стране первые получают 31 146 рублей, вторые – 233 195 рублей, разница – 202 049 рублей (7,5 раза). Это самый низкий показатель зарплатного неравенства с 2000 года, то есть за всю историю наблюдения.

В Башкортостане работники первой категории получают в среднем 29 422 рубля, второй – 158 272 рубля, разница – 128 850 рублей (5,4 раза).

Выше всего уровень зарплатного неравенства в Москве (8,7 раза), Астраханской области (6,7 раза), Подмосковье и Санкт-Петербурге (6,6 раза).

Минимальный разрыв в оплате труда в Тыве (3,6 раза), Калмыкии (3,9 раза) и Ингушетии (4,1 раза).