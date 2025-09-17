В Башкортостане за неделю более 20 тыс. человек заразились ОРИ и гриппом

Согласно отчету Роспотребнадзора, на территории республики отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ): 20 368 случаев заболевания. Для сравнения, в предыдущую неделю зарегистрировали 14 102 случая заболевания ОРИ.

Из числа заболевших 47% – дети. По большей части распространены заболевания негриппозной этиологии.

«Начало сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в осенний период ожидаемо. Это связано с массовым возвращением людей к работе и учебе после летних отпусков и каникул, что приводит к тесным контактам в коллективах и способствует распространению вирусов», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Прививочная кампания против гриппа в республике продолжается, вакцинацию прошли более 300 тыс. человек.