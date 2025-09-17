В Башкортостане могут расширить полномочия парламента

Поправками предлагается наделить парламент новыми полномочиями: депутаты смогут приглашать на заседания представителей органов местного самоуправления и заслушивать информацию об их деятельности.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании 25 сентября.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев заявил, что закон направлен на совершенствование системы госуправления и будет способствовать более тесной координации между разными уровнями публичной власти.

«Наделение парламента республики правом заслушивания отчетов глав муниципальных образований основано на принципе верховенства закона и необходимости повышения ответственности местных властей перед населением.

Закон создаст дополнительные механизмы для открытого диалога, позволит депутатам напрямую получать информацию о решении актуальных проблем на местах, будь то вопросы благоустройства, работы коммунальных служб или социальной поддержки граждан. При этом о вмешательстве в оперативную деятельность муниципалитетов речь не идет.

Новое полномочие носит исключительно информационный, контрольный характер. Прозрачность работы органов местного самоуправления послужит улучшению качества жизни людей в городах и районах республики», – заявил Толкачев.