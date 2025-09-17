В Башкортостане запретили распространять информацию об атаках БПЛА

Согласно документу, в регионе вводится запрет на публикацию и распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации о применении и последствиях применения в республике беспилотников.

Также запрещено публиковать информацию, фото- и видеоматериалы о средствах и системах противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, и местах их размещения на территории региона.

Нарушителям грозят штрафы: три-пять тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных и от 100 до 500 тыс. рублей – для юридических лиц.

Запрет устанавливается до снятия режима базовой готовности, который был введен в республике в 2022 году.