В Уфе на время проведения работ перекроют 2 улицы

С сегодняшнего дня, 17 сентября, по 29 сентября будет частично перекрыта проезжая часть улицы Октябрьской Революции в районе дома №63а.

Также до седьмого октября полностью закрыт проезд по улице Ростовской возле дома №22/1.

Эти ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

Ранее мы писали о том, что в Уфе ограничили движение на улицах Просвещения, Сагита Агиша, Айской и Чудской.