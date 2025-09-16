Инфляция в Башкортостане в августе замедлилась до 8,03%

Инфляция в Башкортостане в августе составила 8,03% в годовом выражении.

С начала года фиксировали инфляцию:

январь – 9,24%;

февраль – 9,47%;

март – 9,91%;

апрель – 9,55%;

май – 9,6%;

июнь – 9,22%;

июль – 8,58%.

Таким образом, это четвертое замедление инфляции с начала года. Официального комментария от регулятора пока нет.

Июльское замедление связывали с тем, что цены на непродовольственные товары за месяц выросли умеренно, а на еду снизились. Сильнее всего подорожали услуги – из-за плановой индексации коммуналки».