Инфляция в Башкортостане в августе замедлилась до 8,03%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам августа 2025 года.
Инфляция в Башкортостане в августе составила 8,03% в годовом выражении.
С начала года фиксировали инфляцию:
январь – 9,24%;
февраль – 9,47%;
март – 9,91%;
апрель – 9,55%;
май – 9,6%;
июнь – 9,22%;
июль – 8,58%.
Таким образом, это четвертое замедление инфляции с начала года. Официального комментария от регулятора пока нет.
Июльское замедление связывали с тем, что цены на непродовольственные товары за месяц выросли умеренно, а на еду снизились. Сильнее всего подорожали услуги – из-за плановой индексации коммуналки».
