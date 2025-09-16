Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе участок с долгостроем ЖК «Московский» попытаются продать за 310 млн рублей

ЖК «Московский» должны были сдать еще в третьем квартале 2021 года, но этого так и не произошло. Арбитражный суд Башкортостана признал застройщиков, ответственных за проблемный ЖК, банкротами.

Фото: Минстрой Башкортостана

В итоге права 253 обманутых дольщиков были восстановлены благодаря федеральным мерам и поддержке республики в 2023 году.

Сегодня, 16 сентября 2025 года, в республиканском Минстрое сообщили о том, что в Уфе Фонд развития территорий выставил на торги участок с долгостроем ЖК «Московский» площадью 2,8 тыс. кв. м в районе улиц Сун Ят Сена, Айская, Большая Московская и продолжение Бехтерева.

Начальная цена лота – 310,3 млн рублей, аукцион состоится 13 октября 2025 года. Выигравший торги возьмет на себя обязательство завершить строительство проблемного ЖК и развитие территории.

