В Башкультнаследии рассказали, вернется ли памятник Салавату Юлаеву на место

Ранее в локальных пабликах появились слухи о том, что уфимский памятник Салавату Юлаеву, которые сейчас находится на реставрации, якобы не собираются возвращать на привычное место.

Фото: администрация Уфы

Начальник управления по госохране объектов культурного наследия Башкортостана Салават Кулбахтин опроверг эти слухи в интервью.

«Часто возникают различные вопросы, опасения у населения, но я хотел бы сказать, что все работы по реставрации памятника Салавата Юлаева проводятся на основании федерального законодательства, то есть в рамках 73 федерального закона о сохранении объектов культурного наследия.

И никаких изменений быть не может. Поэтому, отвечая на вопрос, вернется ли памятник на место, говорю однозначно: да. За неисполнение требований федерального законодательства подрядчики могут быть привлечены вплоть до уголовной ответственности», – сообщил Кулбахтин.

