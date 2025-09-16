В Башкультнаследии рассказали, вернется ли памятник Салавату Юлаеву на место

Начальник управления по госохране объектов культурного наследия Башкортостана Салават Кулбахтин опроверг эти слухи в интервью.

«Часто возникают различные вопросы, опасения у населения, но я хотел бы сказать, что все работы по реставрации памятника Салавата Юлаева проводятся на основании федерального законодательства, то есть в рамках 73 федерального закона о сохранении объектов культурного наследия.

И никаких изменений быть не может. Поэтому, отвечая на вопрос, вернется ли памятник на место, говорю однозначно: да. За неисполнение требований федерального законодательства подрядчики могут быть привлечены вплоть до уголовной ответственности», – сообщил Кулбахтин.