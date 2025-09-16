Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили 110,9 тыс. упаковок лекарств

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал данные еженедельного мониторинга льготного лекарственного обеспечения.

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с восьмого по 14 сентября, в регионе было обслужено 53 510 рецептов.

Пациентам выдали 110 869 упаковок лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (34% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (18%), Центральный (11%), Октябрьский (9%) и Кумертауский (7%) округа.

Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные на лекарства ребенку-инвалиду.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: