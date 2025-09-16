В Башкортостане начали новую масштабную стройку

О запуске проекта сегодня, 16 сентября, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Сейчас это двухполосная дорога, очень загруженный и опасный участок, на котором случается множество аварий. Его расширят до четырех полос и доведут до такого же уровня, как трасса от Уфы до Стерлитамака – пешеходные переходы, разделительные барьеры, освещение и так далее.

На сегодняшний день подрядчик выполняет отсыпку земляного полотна, переустраивает коммуникации. Полностью работы планируют завершить до конца 2026 года.