На лучшей вакансии сентября в Уфе предлагают до 120 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий сентября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Слесарь-инструментальщик в АО «Уфимское агрегатное производственное объединение». Предлагаемая зарплата – до 120 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель погрузчика в «Пятерочку». Предлагаемая зарплата – 100-130 тыс. рублей в месяц.

3. Главный бухгалтер в «Почту России». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Менеджер по продажам юридических услуг в ООО «Гарантия Успеха». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 140 тыс. рублей в месяц (главный конструктор); в Казани – 300 тыс. рублей в месяц (менеджер по продажам медицинских изделий); в Москве – от 300 тыс. рублей в месяц (четыре вакансии: стоматолог-ортопед, senior fullstack developer, уролог, юрист).