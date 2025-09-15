Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На лучшей вакансии сентября в Уфе предлагают до 120 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 79 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало сентября 2025 года.

Топ вакансий сентября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Слесарь-инструментальщик в АО «Уфимское агрегатное производственное объединение». Предлагаемая зарплата – до 120 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель погрузчика в «Пятерочку». Предлагаемая зарплата – 100-130 тыс. рублей в месяц.

3.  Главный бухгалтер в «Почту России». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Менеджер по продажам юридических услуг в ООО «Гарантия Успеха». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 140 тыс. рублей в месяц (главный конструктор); в Казани – 300 тыс. рублей в месяц (менеджер по продажам медицинских изделий); в Москве – от 300 тыс. рублей в месяц (четыре вакансии: стоматолог-ортопед, senior fullstack developer, уролог, юрист).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: