В Башкортостане с начала года выявлено более 4,4 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства

Прокуратура Башкортостана отчиталась о результатах деятельности в по противодействию коррупции в 2025 году.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2025 году уже выявлено более 4,4 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства.

Для их устранения внесено свыше 1,1 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены около 1,4 тыс. лиц, из которых 21 уволено по утрате доверия.

В связи с несоблюдением антикоррупционных норм при трудоустройстве бывших служащих более 70 правонарушителей по инициативе прокуроров привлечены судами к административной ответственности.

Шесть организаций оштрафовали на 13,5 млн рублей за дачу взяток.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 46 уголовных дел о нарушении законодательства о противодействии коррупции.

Всего с начала года прокурорами в суды направлено 58 исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного преступлениями, на общую сумму более 89 млн рублей.

