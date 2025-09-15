Сегодня, 15 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. На повестке – защита промышленных объектов республики от атак с применением БПЛА.
На заседании обсуждалась в том числе атака на объекты компании «Башнефть», проведенная в субботу, 13 сентября.
«Благодаря сформированной в республике комбинированной системе обороны от нападений БПЛА нам удалось предотвратить возможные тяжёлые последствия.
Атаки на функционирование предприятий не повлияли. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Погибших и пострадавших нет.
Несмотря на все это, нам необходимо оперативно принять дополнительные меры по обеспечению более надежной защиты наших предприятий от вероятных будущих атак», – подчеркнул Радий Хабиров.
Участники заседания обсудили предложения по повышению безопасности промышленных объектов региона, усилению мер по их защите.
