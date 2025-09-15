В Уфе на время проведения работ перекроют несколько улиц

С сегодняшнего дня, 15 сентября, до 17 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Просвещения.

Перекроют одну полосу на участке от бульвара Назара Наджми до улицы Геофизиков в связи с ремонтом дороги.

Также с сегодняшнего дня будут перекрывать улицу Сагита Агиша:

– по 15 декабря – половину проезжей части между домами №10 и №24;

– с третьего по шестое октября – полное перекрытие проезжей части возле дома №46/6;

– с 24 по 27 октября – полное перекрытие проезжей части возле дома №50 к.2.

До 10 октября частично перекрыли проезжую часть по нечетной стороне Айской (от Айская, 51 до Крестьянская, 2/12).

Это ограничение связано со строительством наружных сетей водоснабжения к возводимым жилым домам.

С завтрашнего дня, 16 сентября, по 30 сентября будет перекрыт проезд к жилой застройке по улице Чудской (Чудская, 2 и 2а, Ставропольская, 1).

В эти дни там будут вестись работы на инженерных сетях.