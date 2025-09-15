Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Радий Хабиров рассказал о последствиях атаки беспилотников на предприятие «Башнефти»

В субботу, 13 сентября, завод «Башнефти» подвергся атаке украинских беспилотников. Два сбитых БПЛА упали на территории предприятия.

Чтобы сбить БПЛА на подлете, бойцы Минобороны и охранники «Башнефти» выпустили из автоматов более тысячи патронов, еще две сотни – из крупнокалиберного пулемета.

При падении первого беспилотника возник небольшой пожар, который быстро потушили.

При падении второго была перебита подача технической воды.

«Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет. Завод продолжит работать в штатном режиме.

Мы подключили к работе наше Минприроды. Все необходимые замеры по качеству воздуха сделали, никаких изменений нет», – подчеркнул глава региона.

