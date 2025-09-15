В Уфе за выходные задержали 28 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 63 ДТП, пострадали девять человек.

️Среди пострадавших: в субботу, 13 сентября, около четырех часов дня напротив дома №31 по улице Российской водитель 2004 года рождения, управляя ВАЗ 2110, влетел в автомобиль Renault Fluence под управлением 39-летней автоледи.

В результате ДТП водитель и 78-летняя пассажирка Renault Fluence обратились в травмпункт, после оказания необходимой помощи отпущены.

Пресечено 613 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (73), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (23) и не уступавшие дорогу пешеходам (38).

Кроме того, оштрафовали 37 пешеходов-нарушителей.

Задержали 28 водителей в состоянии опьянения, еще 11 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.