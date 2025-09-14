Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Солнечная осень: погода в Уфе 15-19 сентября

Половина сентября уже позади, и пока что уфимцы могут говорить, что осень проходит довольно комфортно. Рассказываем, чего ждать от погоды на третьей неделе месяца.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе осадков не будет совсем, будет несколько солнечных деньков. Значительных перепадов температуры не ожидается.

Понедельник, 15 сентября: до +18°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +8°, без осадков.

Вторник, 16 сентября: до +19°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +7°, без осадков.

Среда, 17 сентября: до +19°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +7°, без осадков.

Четверг, 18 сентября: до +19°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +9°, без осадков.

Пятница, 19 сентября: до +20°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +11°, без осадков.

