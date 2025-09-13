Предприятие «Башнефти» подверглось атаке беспилотников

«Сегодня предприятие «Башнефти» подверглось террористической атаке беспилотников самолетного типа. Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение.

Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют.

После этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется.

Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии. Ситуация находится на контроле», – сообщил Радий Хабиров.