В Башкортостане продолжается снижение цен на некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (3,8%), молоко (1,62%), творог (1,4%) и маргарин (1,01%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (11,55%), морковь (11,38%), лук (5,34%), капуста (5,16%), картофель (5,15%), яблоки (3,05%) и огурцы (2,22%).

Возобновилось снижение цен и на яйца: -1,32% за неделю в среднем.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.