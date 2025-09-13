В Башкортостане продолжается снижение цен на некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с первого по восьмое сентября 2025 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (3,8%), молоко (1,62%), творог (1,4%) и маргарин (1,01%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (11,55%), морковь (11,38%), лук (5,34%), капуста (5,16%), картофель (5,15%), яблоки (3,05%) и огурцы (2,22%).
Возобновилось снижение цен и на яйца: -1,32% за неделю в среднем.
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
Комментарии (0)