В Башкортостане пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 12 сентября, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

«Сегодня и в эти выходные по всей республике пройдут профилактические мероприятия, в том числе массовые проверки, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, а также ДТП с участием несовершеннолетних лиц без права управления транспортным средством и тех, кто управляет транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», – сообщил Севастьянов.

В рейдах будут задействованы дополнительные экипажи ДПС. Места расстановки патрулей не уточняются.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 43 ДТП, пострадали семь человек. Задержаны пять нетрезвых водителей, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

