Набережная одного из городов Башкортостана получила престижную архитектурную премию

«Архиwood» – это ежегодный конкурс лучших архитектурных сооружений, выполненных из дерева. В этом году в нем победила набережная реки Мелеуз.
Набережная в Мелеузе получила премию Архиwood в категории «Дизайн среды». В этом году в конкурсе участвовали 3262 проекта, их оценивали 110 – экспертов. 144 объекта победили в разных номинациях и категориях.
Это уже третий проект Башкортостана, победивший в конкурсе: в 2023 году премию получила историческая часть Николо-Березовки, а в прошлом – детская площадка на озере Теплом в уфимском Инорсе.
Как и предыдущих победителей от республики, благоустройство набережной в Мелеузе курирует Институт развития городов Башкортостана.
Мелеуз также побеждал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектами «Березовый тракт» и «Цветущий берег Мелеуза».
Фото опубликовал Радий Хабиров
Комментарии (0)