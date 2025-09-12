Набережная одного из городов Башкортостана получила престижную архитектурную премию

Набережная в Мелеузе получила премию Архиwood в категории «Дизайн среды». В этом году в конкурсе участвовали 3262 проекта, их оценивали 110 – экспертов. 144 объекта победили в разных номинациях и категориях.

Это уже третий проект Башкортостана, победивший в конкурсе: в 2023 году премию получила историческая часть Николо-Березовки, а в прошлом – детская площадка на озере Теплом в уфимском Инорсе.

Как и предыдущих победителей от республики, благоустройство набережной в Мелеузе курирует Институт развития городов Башкортостана.

Мелеуз также побеждал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектами «Березовый тракт» и «Цветущий берег Мелеуза».

Фото опубликовал Радий Хабиров