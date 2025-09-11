Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«БашРТС»: четверть жилых домов еще не готова к зиме

Специалисты поставщика ресурсов ООО «БашРТС» отмечают проблемы в подготовке жилых домов к отопительному сезону в городах присутствия.

Согласно отчету компании, по результатам выездов инспекторов только 74% многоквартирных домов готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Для сравнения, в конце августа готовность оценивалась в 43%.

С начала межотопительного сезона в адрес обслуживающих организаций уже выдано более 16 тыс. актов по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотров тепловых узлов и внутридомовых коммуникаций. Все замечания должны быть устранены до начала отопительного сезона (скорее всего, конец сентября).

ООО «БашРТС» поставляет тепло только до границ дома, а насколько эффективно оно расходуется – забота управляющей или обслуживающей компании. Именно из-за плохой подготовки к зиме потом будут «перетопы» и «недотопы», за которые придется платить жителям.

Ранее мы писали о том, что в МинЖКХ Башкортостана готовность к зиме оценили в 92%.

