В Башкортостане за неделю выросли цены на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период со второго по восьмое сентября 2025 года.
По состоянию на восьмое сентября 2025 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 59,97 рубля за литр (+0,26 рубля за неделю);
– АИ-92 – 57,6 рубля за литр (+0,24 рубля);
– АИ-95 – 62,14 рубля за литр (+0,3 рубля);
– АИ-98 и выше – 82,46 рубля за литр (без изменений);
– дизельное топливо – 68,89 рубля за литр (+0,06 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (60,61 рубля за литр) и по России (62,61 рубля за литр).
