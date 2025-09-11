В Башкортостане за неделю выросли цены на бензин

По состоянию на восьмое сентября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 59,97 рубля за литр (+0,26 рубля за неделю);

– АИ-92 – 57,6 рубля за литр (+0,24 рубля);

– АИ-95 – 62,14 рубля за литр (+0,3 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,46 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 68,89 рубля за литр (+0,06 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (60,61 рубля за литр) и по России (62,61 рубля за литр).