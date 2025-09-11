В Башкортостане прокуратура изъяла у частника более 170 га земли

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в 2022-2023 годах между местным жителем и республиканским министерством земельных и имущественных отношений без проведения торгов заключены договоры аренды пяти участков площадью более 170 га для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных.

Однако по закону максимальная площадь участка, предоставляемого гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, не может превышать 2,5 га.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании указанных сделок недействительными и возврате имущества. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Понесет ли кто-либо ответственность за это – не уточняется.