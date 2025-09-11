В Башкортостане изменят закон о приватизации госимущества

Законопроектом предлагается внести ряд изменений, касающихся порядка приватизации государственного имущества республики.

В частности, совершенствуется порядок продажи госимущества по минимально допустимой цене. Для участия в торгах претендент должен будет не только внести свое ценовое предложение, но и перечислить задаток на счет оператора электронной площадки. В противном случае его заявка приниматься не будет.

Спикер парламента Константин Толкачев, что новый способ приватизации, утвержденный в конце прошлого года, сейчас еще проходит «обкатку».

«Мы внимательно следим за тем, как работает закон, чтобы при необходимости оперативно вносить в него изменения. В данном случае Минземимущество столкнулось с ситуацией, когда приходилось отменять торги из-за того, что участники перечисляли задаток не насчет оператора электронной площадки, а напрямую заказчику. Теперь этот спорный момент будет урегулирован.

Кроме того, предлагается обозначить время, в течение которого претендент может отозвать свою заявку: не позднее чем за пять дней до окончания срока приема заявок», – сообщил Толкачев.

Способ приватизации госимущества по минимально допустимой цене применяется в том случае, если имущество не удалось продать посредством публичного предложения.

Раньше, если аукцион не состоялся, имущество выставлялось на продажу без объявления цены. Это открывало возможности для злоупотреблений: участники торгов могли указать в конверте любую сумму, и по закону имущество подлежало продаже по наибольшей предложенной цене, пусть даже это будет условно 10 рублей.

Госорганы прилагали усилия, чтобы избежать применения такой процедуры и не допустить разбазаривания государственной собственности.

Новый способ приватизации позволил установить порог, ниже которого опускать цену нельзя.