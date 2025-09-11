УФАС выявило нарушения в закупках для книжной ярмарки «Китап-байрам»

Ведомство признало Государственный концертный зал «Башкортостан» и двух предпринимателей нарушившими антимонопольное законодательство.
Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», которая состоялась в 2023 году в Уфе, ГКЗ «Башкортостан» заключил с двумя предпринимателями контракты на оказание услуг на 12,6 млн рублей.
Однако УФАС в ходе проверки выяснило, что контракты заключены неправомерно, без проведения конкурсов.
Также они были заключены в день начала ярмарки, когда работы по подготовке площадки, декораций и программы мероприятия уже были проведены, то есть реальные договоренности заключались заранее и в устной форме.
Кроме того, ведомство усмотрело признаки аффилированности между двумя предпринимателями. УФАС расценило такие действия ГКЗ «Башкортостан» и предпринимателей как реализацию антиконкурентного соглашения, направленного на ограничение доступа на рынок других поставщиков.
Ответственные попытались оспорить решение, однако, как сообщает пресс-служба УФАС, Арбитражный суд Башкортостана поддержал позицию ведомства.
Комментарии (0)