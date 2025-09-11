Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Замглавы Минстроя Башкортостана оштрафован за нарушения при строительстве жилья для сирот

Прокуратура Башкортостана проверила законность использования бюджетных средств в региональном министерстве строительства и архитектуры.

В прошлом году между региональным Минстроем и администрацией Белорецкого района было заключено соглашение о предоставлении субвенций на приобретение жилья для детей-сирот.

С этой целью запланировали строительство в Белорецке многоквартирного дома, однако до декабря 2024 года дом в эксплуатацию введен не был, застройщик квартиры администрации не передал.

Тем не менее по какой-то причине муниципалитетом работы по контракту были приняты и оплачены в полном объеме без претензий к подрядчику.

По постановлению прокуратуры республики неназванный заместитель министра привлечен к административной ответственности по части первой статьи 15.15.3 КоАП РФ (нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов) и оштрафован на 10 тыс. рублей.

Сейчас прокуратура контролирует процесс ввода дома в эксплуатацию и предоставление квартир детям-сиротам.

