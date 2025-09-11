Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили 103,5 тыс. упаковок лекарств

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал данные еженедельного мониторинга льготного лекарственного обеспечения.

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с первого по седьмое сентября, в регионе было обслужено 44 569 рецептов.

Пациентам выдали 103 532 упаковки лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (31 856), следом идут Стерлитамакский (14 346), Центральный (8786), Октябрьский (7523) и Нефтекамский (7490) округа.

Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные на лекарства ребенку-инвалиду.

Прокуратура Башкортостана проведет «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи и лекарственного обеспечения

