Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили 103,5 тыс. упаковок лекарств

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал данные еженедельного мониторинга льготного лекарственного обеспечения.
Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с первого по седьмое сентября, в регионе было обслужено 44 569 рецептов.
Пациентам выдали 103 532 упаковки лекарств.
Больше всего упаковок выдали в Уфе (31 856), следом идут Стерлитамакский (14 346), Центральный (8786), Октябрьский (7523) и Нефтекамский (7490) округа.
