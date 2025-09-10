В Уфе перекроют Чернышевского, Менделеева и еще несколько улиц

Ограничения связаны с ремонтом инженерных коммуникаций, а также строительством новых участков сетей, и вводятся с сегодняшнего дня, 10 сентября.

По 24 сентября: на улице Авроры перекрывается половина проезжей части вблизи дома №132 по Менделеева;

на улице Лесотехникума – одна полоса дороги напротив дома №47.

По первое октября: одна полоса по Менделеева с нечетной стороны напротив зданий №158/4 и №158/5.

По 10 октября: на улице Чернышевского – проезжая часть полностью на участке между зданиями Чернышевского, 26 и Гафури, 77.

По 15 ноября: половина проезжей части улицы Мусы Гареева напротив дома №5, со стороны строящихся домов.