В Уфе перекроют Чернышевского, Менделеева и еще несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Ограничения связаны с ремонтом инженерных коммуникаций, а также строительством новых участков сетей, и вводятся с сегодняшнего дня, 10 сентября.
По 24 сентября: на улице Авроры перекрывается половина проезжей части вблизи дома №132 по Менделеева;
на улице Лесотехникума – одна полоса дороги напротив дома №47.
По первое октября: одна полоса по Менделеева с нечетной стороны напротив зданий №158/4 и №158/5.
По 10 октября: на улице Чернышевского – проезжая часть полностью на участке между зданиями Чернышевского, 26 и Гафури, 77.
По 15 ноября: половина проезжей части улицы Мусы Гареева напротив дома №5, со стороны строящихся домов.
