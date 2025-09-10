В Башкортостане улучшилась ситуация на рынке труда

При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

На основе этих показателей рассчитывался рейтинговый балл. Чем выше этот балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда в том или ином регионе.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда для работников в целом по стране в 2024 году улучшилась.

Регионы-лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь высокие зарплаты, низкая безработица, большая емкость рынка труда.

Топ-10 регионов по ситуации на рынке труда:

1. Москва – 98,04 балла;

2. Санкт-Петербург – 97,95 балла;

3. Московская область – 97,51 балла;

4. Татарстан – 89 баллов;

5. Свердловская область – 86,56 балла;

6. Башкортостан – 86,41 балла;

7. Ленинградская область – 86,4 балла;

8. Самарская область – 85,8 балла;

9. Новосибирская область – 85,46 балла;

10. Красноярский край – 85,18 балла.

В Башкортостане ситуация за год улучшилась: по итогам 2023 года было 82,66 балла.