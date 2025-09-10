Прокуратура Башкортостана проведет «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи и лекарственного обеспечения

12 сентября 2025 года прокуратура Башкортостана проведет «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи и обеспечения лекарствами.

Звонки будут приниматься с 14:00 до 16:00 по номеру: +7 (347) 272-37-31.

Вы сможете сообщить о нарушениях в данной сфере, в том числе об отказах в предоставлении препаратов, выписке рецептов на их получение, нарушении сроков обслуживания рецептов, об отсутствии медикаментов в аптечных пунктах и иных нарушениях.