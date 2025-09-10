Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В МинЖКХ Башкортостана готовность к зиме оценили в 92%

Министр ЖКХ республики Ирина Голованова рассказала о том, как проходит подготовка республики к грядущему началу отопительного сезона.

«Средняя готовность на начало сентября по республике – более 92%. Темпы подготовки соответствуют уровню прошлых лет. Работы идут в штатном режиме.

Подготовка объектов коммунального хозяйства, которая продлится до 30 сентября, проходит под контролем Ростехнадзора. 18 муниципалитетов уже предоставили паспорта готовности», – сообщила Голованова.

Как правило, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на отметке ниже +8℃.

Решение о начале отопительного сезона принимает муниципалитет, выходит соответствующее постановление администрации и теплоснабжающие организации начинают подавать тепло. С этого момента и до потепления батарей пройдет некоторое время, иногда – несколько суток.

