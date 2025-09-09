Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стартует масштабный проект строительства коммунальной инфраструктуры в Зауфимье

Ранее республике была одобрена заявка на реализацию второй очереди проекта строительства коммунальной инфраструктуры в Зауфимье на пять млрд рублей в рамках средств казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).

Фото опубликовал Артем Ковшов

Заявка на первую очередь на сумму 8,5 млрд рублей была одобрена правительственной комиссией в начале августа этого года.

Министр строительства и архитектуры Башкортостана Артем Ковшов сообщил о том, что масштабный проект  строительства коммунальной инфраструктуры в Зауфимье стартовал, работы пройдут в три этапа до 2030 года.

Первые два этапа предусматривают строительство сетей водоснабжения общей протяженностью более 100 км, три водонапорные станции с резервуарами чистой воды, реконструкцию Князевского водозабора с увеличением мощности до 44 тыс. куб. м в сутки, а также строительство 28 км сетей водоотведения и сооружение двух канализационно-насосных станций.

В перспективе это обеспечит строительство не менее шести млн кв. м жилья и повысит надежность существующей системы водоснабжения Уфы и Уфимского района.

