Стартует масштабный проект строительства коммунальной инфраструктуры в Зауфимье

Заявка на первую очередь на сумму 8,5 млрд рублей была одобрена правительственной комиссией в начале августа этого года.

Министр строительства и архитектуры Башкортостана Артем Ковшов сообщил о том, что масштабный проект строительства коммунальной инфраструктуры в Зауфимье стартовал, работы пройдут в три этапа до 2030 года.

Первые два этапа предусматривают строительство сетей водоснабжения общей протяженностью более 100 км, три водонапорные станции с резервуарами чистой воды, реконструкцию Князевского водозабора с увеличением мощности до 44 тыс. куб. м в сутки, а также строительство 28 км сетей водоотведения и сооружение двух канализационно-насосных станций.

В перспективе это обеспечит строительство не менее шести млн кв. м жилья и повысит надежность существующей системы водоснабжения Уфы и Уфимского района.