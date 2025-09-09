В Башкортостане директор колледжа получил 3 года тюрьмы за хищение 2 млн рублей

Салаватский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора и троих сотрудников бухгалтерии ГБПОУ «Ишимбайский профессиональный колледж».
С февраля 2018 по декабрь 2020 года директор колледжа при помощи сотрудников бухгалтерии выписывал себе и другим работникам (не подозревавшим об этом) премии, которые делил между собой и сообщниками. Так было похищено более двух млн рублей.
Также установлено, что директор приобретал на деньги из бюджета колледжа имущество, которое присваивал.
Кроме того, он оказывал содействие в получении дипломов без фактического прохождения обучения и сдачи экзаменов.
Сам директор вины не признает, его сообщники сознались во всем.
Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.
Сообщникам дали по два года условно.
