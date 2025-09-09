Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане директор колледжа получил 3 года тюрьмы за хищение 2 млн рублей

Салаватский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора и троих сотрудников бухгалтерии ГБПОУ «Ишимбайский профессиональный колледж».

С февраля 2018 по декабрь 2020 года директор колледжа при помощи сотрудников бухгалтерии выписывал себе и другим работникам (не подозревавшим об этом) премии, которые делил между собой и сообщниками. Так было похищено более двух млн рублей.

Также установлено, что директор приобретал на деньги из бюджета колледжа имущество, которое присваивал.

Кроме того, он оказывал содействие в получении дипломов без фактического прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Сам директор вины не признает, его сообщники сознались во всем.

Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.

Сообщникам дали по два года условно.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: