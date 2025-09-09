В Уфе произошло смертельное ДТП

Всего за последние сутки в Уфе зарегистрировано 36 ДТП, один человек погиб.

Вчера около девяти вечера в Ленинском районе Уфы водитель 2006 года рождения за рулем ВАЗ-2106, двигаясь по Затонскому шоссе в сторону Базисного проезда, сбил пешехода, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте.

Пострадавший скончался в карете скорой, его личность устанавливается. Начато административное расследование.

Кроме того, сегодня около 10 часов утра водитель за рулем Honda Civic, следуя по Перспективной со стороны Шакши, выехал на встречку и столкнулся со встречной грузовой «Газелью» и Lada Granta.

За медицинской помощью обратились водитель и пассажир Honda, а также два пассажира Lada.

В 11 утра напротив дома Интернациональная, 64 39-летний водитель Lada Granta влетел в остановившейся впереди на красный свет Renault Logan. 52-летняя пассажирка Renault Logan обратилась за медицинской помощью.