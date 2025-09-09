В Башкортостане детям могут запретить выгул опасных собак

Также выгуливать запрещается людям в состоянии алкогольного опьянения. Для нарушителей введут штрафы.

Законопроект еще не принят официально, но получил поддержку и, скорее всего, будет принят после внесения поправок.

Ранее мы писали о том, что спикер регионального парламента Константин Толкачев поручил разработать предложения по регулированию содержания собак потенциально опасных пород.