В Башкортостане детям могут запретить выгул опасных собак

Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий выгул собак опасных пород детям до 16 лет.

Также выгуливать запрещается людям в состоянии алкогольного опьянения. Для нарушителей введут штрафы.

Законопроект еще не принят официально, но получил поддержку и, скорее всего, будет принят после внесения поправок.

Ранее мы писали о том, что спикер регионального парламента Константин Толкачев поручил разработать предложения по регулированию содержания собак потенциально опасных пород.

