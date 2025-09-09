Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В октябре и ноябре жителей Башкортостана ждут 6-дневная рабочая неделя и длинные выходные

Внеплановых выходных в Башкортостане не было с июня – и не будет до середины осени! Рассказываем, когда жители региона смогут легально прогулять работу, чтобы хорошенько выспаться.

В октябре 2025 года традиционно будет внеплановый праздничный выходной в День Республики – 11 числа.

Так как в этом году праздник выпадает на субботу, в пятницу, 10 октября, рабочий день будет сокращен на один час, а выходной переносится на понедельник, 13 октября.

В ноябре четвертого числа отмечают День народного единства. Это будет вторник, поэтому было принято решение сделать субботу, первое ноября, сокращенным рабочим днем, за которым последуют три дня выходных, со второго по четвертое ноября, и трехдневная рабочая неделя.

