В Башкортостане примут меры для улучшения жилищных условий семей участников СВО

Депутаты Госсобрания республики планируют внести изменения в Закон «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан».

Фото: Минобороны России

Законопроект касается обеспечения жильем семей участников специальной военной операции.

На сегодняшний день некоторые виды выплат военнослужащим учитываются при расчете дохода семьи, в связи с чем малоимущие семьи, имеющие право на получение жилья по договору социального найма, перестают считаться малоимущими и лишаются такой возможности.

Законопроектом предлагается дополнительно определить перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального статуса семьи.

В частности, в него не будут включаться доходы, полученные в связи с прохождением военной службы по мобилизации или по контракту, единовременное поощрение при награждении военнослужащего государственной наградой, а также выплаты, полученные в порядке дарения от юридических лиц, благотворительная помощь от юридических и физических лиц и некоторые другие виды доходов.

