В Башкортостане примут меры для улучшения жилищных условий семей участников СВО

Законопроект касается обеспечения жильем семей участников специальной военной операции.

На сегодняшний день некоторые виды выплат военнослужащим учитываются при расчете дохода семьи, в связи с чем малоимущие семьи, имеющие право на получение жилья по договору социального найма, перестают считаться малоимущими и лишаются такой возможности.

Законопроектом предлагается дополнительно определить перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального статуса семьи.

В частности, в него не будут включаться доходы, полученные в связи с прохождением военной службы по мобилизации или по контракту, единовременное поощрение при награждении военнослужащего государственной наградой, а также выплаты, полученные в порядке дарения от юридических лиц, благотворительная помощь от юридических и физических лиц и некоторые другие виды доходов.