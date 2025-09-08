В Уфе за выходные произошло 65 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 65 ДТП, пострадали восемь человек.

Один из пострадавших – 17-летний подросток, который, не имея водительских прав, сел за руль мотоцикла и влетел в легковушку.

Он получил множественные переломы верхних и нижних конечностей, сейчас в состоянии средней тяжести лежит в РДКБ.

Пресечено 552 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (60), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (31) и не уступавшие дорогу пешеходам (50).

Кроме того, оштрафовали 54 пешехода-нарушителя.

Задержали 13 водителей в состоянии опьянения, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.