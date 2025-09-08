В Уфе на дороге столкнулись сразу 8 автомобилей

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы, около девяти вечера водитель 1985 года рождения, управляя Mazda 6, следуя со стороны дороги «Самара – Уфа – Челябинск» в сторону Уфы, «догнал» Hyundai Solaris.

Это запустило «эффект домино»: Hyundai Solaris врезался в Kia Cerato, тот – в Lada Kalina, далее пострадали Volkswagen Polo, Renault Kaptur, Lada Priora и Mercedes.

В результате ДТП 29-летняя женщина из Hyundai Solaris с травмами была доставлена в больницу.

По факту ДТП начато административное расследование.