В Уфе на дороге столкнулись сразу 8 автомобилей

Крупная дорожная авария произошла вчера, седьмого сентября, на пятом километре дороги «Уфа – Оренбург».

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы, около девяти вечера водитель 1985 года рождения, управляя Mazda 6, следуя  со стороны дороги «Самара – Уфа – Челябинск» в сторону Уфы, «догнал» Hyundai Solaris.

Это запустило «эффект домино»: Hyundai Solaris врезался в Kia Cerato, тот – в Lada Kalina, далее пострадали Volkswagen Polo, Renault Kaptur, Lada Priora и Mercedes.

В результате ДТП 29-летняя женщина из Hyundai Solaris с травмами была доставлена в больницу.

По факту ДТП начато административное расследование.

