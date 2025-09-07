Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе похолодает до +15° днем

Сентябрь в этом году уже побаловал уфимцев несколькими солнечными и даже жаркими деньками. Рассказываем, чего ждать от погоды в следующую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе осадков будет мало, во вторник температура резко снизится.

Понедельник, 8 сентября: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +9°, без осадков.

Вторник, 9 сентября: до +15°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +7°, без осадков.

Среда, 10 сентября: до +17°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +10°, небольшой дождь.

Четверг, 11 сентября: до +16°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +6°, без осадков.

Пятница, 12 сентября: до +17°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – +6°, без осадков.

