В Башкортостане за неделю резко подешевели многие продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали детские овощные консервы (2,41%), огурцы (1,55%), печенье (1,38%), бананы (1,23%) и яйца (0,9%)

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели морковь (10,72%), картофель (9,67%), капуста (8,55%), лук (6,84%), яблоки (5,4%), помидоры (3,13%), свекла (2,42%) и сливочное масло (1,51).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.