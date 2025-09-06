Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Торатау» признали глобальным геопарком ЮНЕСКО

На заседании Совета ЮНЕСКО в Чили эксперты рассмотрели кандидатуры на включение в перечень глобальных геопарков.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Как сообщает пресс-служба геопарка «Торатау», на заседании Совета проголосовали за введение его в сеть глобальных геопарков.

«Члены Совета глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, в числе которых ученые со всего мира в области наук о земле, продвигающие устойчивое развитие территорий, оценили проделанную работу и единогласно проголосовали за включение «Торатау» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Они также отметили высочайшее качество российской номинации и высокий профессиональный уровень команды геопарка, рекомендовали ей тесное сотрудничество со странами СНГ в части создания новых геопарков», – говорится в сообщении.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что за кандидатуру «Торатау» эксперты проголосовали единогласно.

Территория геопарка включает геологические объекты международного значения и особо охраняемые природные объекты. В их числе знаменитые башкирские шиханы – Торатау, Юрактау и Куштау, а также два первых «золотых гвоздя» в России – разрезы Усолка и Дальний Тюлькас.

«Торатау» – уже второй геопарк на территории Башкортостана, который вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО: первым в 2020 году стал «Янган-Тау».

