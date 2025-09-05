Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Сипайлово в результате ДТП опрокинулся автомобиль

Госавтоинспекция Уфы публикует кадры с серьезного ДТП, случившегося сегодня, пятого сентября, в Советском районе.

Сегодня в четвертом часу дня напротив №11 по улице Академика Королева водитель за рулем автомобиля «Москвич» столкнулся с движущемся во встречном направлении Mitsubishi Lancer.

В этот момент он совершал поворот, двигаясь по улице Академика Королева в сторону Юрия Гагарина.

От удара «Москвич» выбросило на обочину, машина опрокинулась. Водитель автомобиля на скорой был доставлен в больницу.

