Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе перекроют «Уфа – аэропорт» и несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, пятого сентября, до 10 октября перекрыли движение по нечетной стороне улицы Гафури на участке от дома №21 до дома №29;

до 15 октября – перекрыли всю ширину проезда переулка Павлика Морозова на участке от дома №2 до перекрестка с улицей Новороссийской и от Новороссийской до опоры напротив дома №51 по улице Станционной.

Эти ограничения связаны с работами на теплосетях.

Кроме того, в связи с ремонтом дороги будут перекрывать трассу «Уфа – аэропорт» на въезде в город:

– с 22:00 шестого сентября до 7:00 седьмого сентября;

– с 22:00 седьмого сентября до 7:00 восьмого сентября.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: