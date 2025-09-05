В Уфе перекроют «Уфа – аэропорт» и несколько улиц

С сегодняшнего дня, пятого сентября, до 10 октября перекрыли движение по нечетной стороне улицы Гафури на участке от дома №21 до дома №29;

до 15 октября – перекрыли всю ширину проезда переулка Павлика Морозова на участке от дома №2 до перекрестка с улицей Новороссийской и от Новороссийской до опоры напротив дома №51 по улице Станционной.

Эти ограничения связаны с работами на теплосетях.

Кроме того, в связи с ремонтом дороги будут перекрывать трассу «Уфа – аэропорт» на въезде в город:

– с 22:00 шестого сентября до 7:00 седьмого сентября;

– с 22:00 седьмого сентября до 7:00 восьмого сентября.