Башкортостан возглавил топ регионов по протяженности автомобильных дорог

Аналитическое агентство «Промрейтинг» изучило данные Росстата и назвало регионы с максимальной протяженностью автодорожной сети по состоянию на конец 2024 года.

Суммарная протяженность автомобильных дорог в стране составила 1 015 281 километр. Уровень соответствия дорог нормативным требованиям оценен в среднем по стране в 54,6%.

Башкортостан возглавляет топ-10 регионов РФ с наибольшей общей протяженностью автомобильных дорог местного значения: 36 994 км.

72,7% автомобильных дорог соответствует нормативным требованиям – в этом рейтинге лучше показатель у Татарстана (72,8%), Московской области (73,2%), Дагестана (77,2%) и Краснодарского края (84,5%).

